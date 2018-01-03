طيران الإمارات تمدد برنامج “ماي إيماريتس باس” لتعزيز تجربة زوار دبي بأسعار مخفضة وعروض خاصة

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد برنامج “ماي إيماريتس باس My Emirates Pass” ليستفيد من عروضه زوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي. وأصبح بإمكان مسافري طيران الإمارات بموجب هذه العروض الجذابة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض خاصة، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وبموجب برنامج “ماي إيماريتس باس”، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و31 مارس (آذار) 2018، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات ومعالم دبي، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية. وتبدأ الأسعار الخاصة للسفر إلى دبي من (يخضع العرض لبعض الشروط والأحكام).

ووسعت طيران الإمارات برنامج “ماي أيماريتس باس” ليشمل مزيداً من الشركاء، بحيث يستطيع العملاء الاستفادة من حسومات خاصة في ما يزيد على 250 من المطاعم المتميزة ضمن الفنادق وخارجها. وتتوفر العروض الخاصة أيضاً على تجارب ترفيهية عائلية رائعة تشمل زيارات لنوادي الغولف ومتنزهات متخصصة ومرافق سبا فاخرة.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: “دبي مدينة عالمية مزدهرة، وتوفر تجارب تسوق وتناول طعام وترفيه متنوعة تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة. وقد ضاعفنا هذا العام شركاء “ماي إيماريتس باس” لتوفير مزيد من الفرص والخيارات أمام عملائنا لاستكشاف بعض من أشهر الوجهات في دبي، مثل القرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس، الذي يضم ثلاثة متنزهات مميزة هي موشنجيت وبوليوود باركس وأول منتزه وحديقة مائية ليغو لاند في المنطقة”.

تسيّر طيران الإمارات رحلات مباشرة من دبي إلى أكثر من 150 وجهة في 80 دولة، وتوفر خدمات في الأجواء ذات مستوى رفيع يقدمها أفراد أطقم من 135 دولة ويتحدثون أكثر من 60 لغة. وقد استثمرت الناقلة بشكل مكثف لضمان تقديم منتجات عالية الجودة وقيمة متميزة للمسافرين في جميع الدرجات، بما في ذلك مقاعد تتحول إلى أسرة شبه مستوية في درجة رجال الأعمال، ومقاعد مريحة إلى جانب أكبر شاشات فيديو شخصية في الدرجة السياحية قياس 13.3 بوصة. كما يحظى الركاب بخيارات ترفيهية لا تضاهى، من خلال نحو 3000 قناة يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice ذو الشاشة الرقمية العريضة.

ويمكن للأشخاص المسافرين مع أطفالهم الاستفادة من خدمات ومنتجات الناقلة الخاصة بالعائلات، التي تشمل أولوية إنجاز إجراءات السفر في جميع المطارات، ووجبات الطعام وقنوات الترفيه المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى دمى وألعاب “لونلي بلانيت” في الطائرة. وتعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي تشغل جميع رحلاتها بطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، ما يوفر تجربة راقية للمسافرين على متن هذه الطائرات الحديثة ذات الجسم العريض.