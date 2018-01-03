اتصالات: لا زيادة على أسعار بطاقات إعادة تعبئة الرصيد

أكدت “اتصالات” في بيان رسمي صادر عنها اليوم أنه لا زيادة قد طرأت على بطاقات إعادة شحن الرصيد التي تصدرها الشركة مع عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

فيما أشار البيان إلى أن الشركة قد طرحت خمس فئات جديدة من بطاقات إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 30 و55 و110 و210 و525 درهم مؤكدةً أن طرح هذه الفئات من بطاقات إعادة شحن الرصيد قد جاء بهدف التيسير على مشتركي خدمات الدفع المسبق تجديد باقات البيانات والمكالمات شاملةً ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 5%، على أن تباع هذه البطاقات الخمس بنفس القيم السعرية من دون تحميل المشتركين أيـة رسوم إضافية على أسعار هذه البطاقات.

وجددت اتصالات التأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة المقدرة بــ 5% سيتم احتسابها على حجم الاستخدام الفعلي لعملاء الدفع المسبق.

وناشدت الشركة كافة الموزعين الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة دون تحميل المستخدمين لأية رسوم إضافية.

كما ناشدت الشركة عملائها عدم دفع أية مبالغ أو رسوم إضافية على أسعار بطاقات إعادة شحن الرصيد في أيٍ من متاجر بيع التجزئة للبطاقات وسرعة إبلاغ جهات الاختصاص عن أي سلوك مغاير