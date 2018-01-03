مليار و 159 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 27 مليون في “البرشاء”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من مليار و 195 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 169 مبايعة بقيمة 330 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضى بقيمة 163 مليون درهم و 145 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 167 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 829 مليون درهم منها 32 رهونات أراضى بقيمة 768 مليون درهم و 58 رهونات فلل وشقق بقيمة 61 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الرفاعه بقيمة 269 مليون درهم وأخرى فى منطقة محيصنه الرابعه بقيمة 153 مليون درهم.