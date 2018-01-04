الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

بواسطة / بتاريخ 2018-01-04 في 7:00 ص /
sabq2-600x55313

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 04/ 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 05 / 01 / 2018

طقس غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة على اليابسة ، تكون نشطة السرعة على البحر في البداية تصبح معتدلة الى خفيفة السرعة ليلا وصباح  الجمعة ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف

حركة الرياح

جنوبية غربية  -شمالية غربية / 18 – 26 /  32 كم / ساعة على اليابسة و شمالية غربية / 25 – 45 كم / ساعة فوق البحر , تتناقص سرعة الرياح على البحر تدريجيا من بعد الظهر والمساء .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، وتميل درجات الحرارة خلال النهار الى الارتفاع قليلا  خلال الفترة . والرياح خفيفة الى معتدلة  السرعة بوجة عام , وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والبحر متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: