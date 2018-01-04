الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 04/ 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 05 / 01 / 2018

طقس غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة على اليابسة ، تكون نشطة السرعة على البحر في البداية تصبح معتدلة الى خفيفة السرعة ليلا وصباح الجمعة ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف

حركة الرياح

جنوبية غربية -شمالية غربية / 18 – 26 / 32 كم / ساعة على اليابسة و شمالية غربية / 25 – 45 كم / ساعة فوق البحر , تتناقص سرعة الرياح على البحر تدريجيا من بعد الظهر والمساء .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، وتميل درجات الحرارة خلال النهار الى الارتفاع قليلا خلال الفترة . والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجة عام , وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والبحر متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.