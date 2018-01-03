حادث تصادم بين 9 مركبات بأبوظبي يسفر عن إصابات متوسطة وبسيطة لـ7 أشخاص

أصيب7 أشخاص بإصابات صُنفت طبياً بين المتوسطة والبسيطة؛ إثر حادث تصادم مروري وقع اليوم بين 9 مركبات على تقاطع شارعيّ الكورنيش ،وراشد بن سعيد بأبوظبي، بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وجرى نقل المصابين إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لتلقي العلاج اللازم .

وقال المقدم جابر سعيدان المنصوري، رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، إن سبب وقوع الحادث يعود إلى عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية والانشغال بغير الطريق، وفقاً للتحقيقات الأولية.

ودعا إلى ضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقيادة الآمنة لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.