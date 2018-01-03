محمد بن زايد يستقبل وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يرافقهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

ورحب سموه بأعضاء وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتبادل معهم الاحاديث الودية، واطلع على الإجراءات المتبعة واهم الأنظمة الحديثة المعنية بتنفيذ اهداف وسياسة الجهاز في الرقابة الغذائية والدراسات والأبحاث التي تجريها للمحافظة على سلامة الأغذية وخطط دعم الزراعة المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأعضاء الوفد على الدور الحيوي والبارز الذين يقومون به في مواكبة مسيرة التنمية وتحقيق الامن الغذائي وضمان سلامة الأغذية وجودتها ونشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء سموه، مؤكدين على الأمانة التي يحملونها للمحافظة على سلامة الافراد والمضي قدما في تعزيز جودة العمل والأداء المساهمة مع بقية مؤسسات الدولة في دفع مسيرة التنمية والبناء للوطن الى الامام.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين والمواطنين.