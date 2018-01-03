أوضح المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه ومواطنه كريم بنزيما أصيب بعد مباراة “الكلاسيكو” أمام برشلونة، معرباً عن ثقته في اللاعب الذي سيحتاج لنحو أسبوعين للتعافي من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية بساقه اليمنى.

وطغت إصابة بنزيما على المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأربعاء، عشية مباراة الريال غداً الخميس، أمام نومانسيا في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، إذ تلقى المدرب الفرنسي العديد من الأسئلة حول المهاجم الذي لم يتدرب مع الفريق منذ انتهاء عطلة عيد الميلاد.

وقال زيدان إن بنزيما: “شعر بآلام عقب مباراة الكلاسيكو” التي انتهت بخسارة الملكي أمام البرسا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد مدرب الريال أن “كريم تعرض للإصابة بعد المباراة، الكثيرون يقولون إنها كانت قبل اللقاء، لكن هذا ليس صحيحاً، أثق دائماً فيما يقوله اللاعب”.

ورداً على سؤاله ما إذا كان المهاجم الفرنسي قد أصيب أثناء عطلة عيد الميلاد وليس خلال مباراة الكلاسيكو، عاد زيدان ليؤكد أن اللاعب “شعر بشيء ما” أثناء مواجهة برشلونة.

وأضاف المدرب أن النادي في البداية لم يعر اهتماماً للآلام التي شعر بها بنزيما اعتقاداً أنه كان يعاني فقط من “حمل عضلي زائد”، لكن عقب عودته من العطلة تبين أن الأمر يتعلق بإصابة بعد أن خضع لأشعة رنين مغناطيسي.