هنأ لاعبو العين الإماراتي زميلهم وحارس الفريق خالد عيسى، اليوم الأربعاء، بمناسبة قدوم مولوده الجديد، والذي أطلق عليه اسم راشد. هنأ لاعبو العين الإماراتي زميلهم وحارس الفريق خالد عيسى، اليوم الأربعاء، بمناسبة قدوم مولوده الجديد، والذي أطلق عليه اسم راشد.

وجاء ذلك خلال التدريبات التي خاضها لاعبو نادي “الزعيم” تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، على إستاد خليفة بن زايد.

وكان خال عيسى قال عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: “اللهم لك الحمد والشكر، رزقت بمولود أسأل الله أن ينبته نباتاً حسناً، وأن يبارك فيه، وأن يجعله من مواليد السعاده.. راشــد”.

يذكر أن خالد عيسى يخوض حالياً مع منتخب بلاده منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة حالياً في الكويت.

وحرص حارس العين على تهنئة جمهور منتخب الإمارات، بعد تأهل الأخير إلى النهائي أمس الثلاثاء، وقال: “مبـروك لشيوخنا ولكل إمـاراتي على وصولنا للنهائي.. باقي خطوه نتمنى دعواتكم لنا ومؤازرتكم لنا.. والله يقدرنا على إسعادكم”.