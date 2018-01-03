دراسة : العنف والصدمات وراء إصابة المراهقين باضطرابات عصبية

كشفت دراسة، أجراها المركز النرويجي لدراسات التوتر الناتج عن العنف والصدمات في جامعة أوسلو، بأن المراهقين الذين تعرضوا لصدمات ولعنف، بما فيه حوادث إرهابية، يسبب من مخاطر إصابتهم بالصداع والصداع النصفي.

أفادت دراسة أجريت على مراهقين نجوا من هجوم إرهابي في النرويج، الذي وقع في عام 2011، بأن المراهقين الذين يتعرضون لصدمات أو أحداث إرهابية ربما أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي يوميا أو أسبوعيا، وبهذا تؤكد النتائج أن العنف والصدمات النفسية يمكن أن تؤدي إلى أعراض جسدية. وشارك الناجون من العملية الإرهابية في عدد من الدراسات لفهم تأثير الأعمال الإرهابية والصدمات على المراهقين.

ونشرت الدراسة النرويجية في دورية (نيورولوجي)، وعكف الباحثون على دراسة تكرار الإصابة بالصداع النصفي والصداع الناجم عن التوتر في 213 من الناجين تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاما. وأجرى باحثون مقابلات مع الناجين بعد حوالي أربعة أشهر من الهجوم ثم مرة أخرى بعد 18 شهرا ومجددا بعد ثلاث سنوات.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة، سين ستسلاند، من المركز النرويجي لدراسات التوتر الناتج عن العنف والصدمات في جامعة أوسلو: “المعرفة بالعواقب الجسدية للأحداث الإرهابية والعنيفة قليلة جدا خاصة أن الناس قد لا يربطون بينهما أو لا يقصدون الطبيب”.

وأضافت في هذا السياق: “هناك من لا يحصلون على ما يحتاجونه من مساعدة للتخلص من شكواهم الجسدية والنفسية خاصة عندما تصبح أشد أو تتكرر بوتيرة أكبر”. وأشارت ستنسلاند إلى نتائج الدراسة قائلا: “كانت مفاجأة لنا… وكان الرابط بين الإرهاب والصداع قويا جدا حتى رغم وضع (عوامل أخرى كثيرة) في عين الاعتبار“.

وأفادت ستنسلاند إلى أن نتائج الدراسة لا تشمل الأحداث الإرهابية فحسب، بل يمتد إلى إساءة معاملة الأطفال والاستغلال العاطفي والعنف الجنسي كما أن الاستغلال في علاقات الأقران أو التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يحدث نفس التأثير، وتوضح في هذا السياق: “يكتمون سرا ولا يريدون أن يعرف الآخرون ماذا حدث. من المهم أن يعرف الناس أن زيادة وتيرة الإصابة بالصداع قد تشير إلى أن شيئا ما حدث وحان وقت الحديث بشأنه .

بدورها قالت غريتشين تيتغين، مديرة برنامج أبحاث وعلاج الصداع في جامعة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، والتي لم تشارك في الدراسة: “تؤثر المصائب النفسية خلال فترات النمو الحرجة على المخ بطرق لا تحدث تغييرا في النفسية فحسب لكنها تغير أيضا في أجهزة الأيض والمناعة والغدد الصماء والأعصاب”. وأضافت: “تؤدي هذه التغييرات لزيادة قابلية الجسم للإصابة بعدد كبير من أمراض البالغين والتي ربما تنتقل أيضا إلى الجيل التالي”.