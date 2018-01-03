شاهد بالصور | عالم البامبو .. جمال الاستزراع المائي في الصين

تكتسي البحار والأنهار والبحيرات بأشكال متميزة في الصين نتيجة للصيادين وعمليات الاستزراع السمكي الواسعة على المياه.

ورصد المصور من هونج كونج، توجو تشنج، لصحيفة “ذا جارديان” البريطانية هذا العالم المبدع من صنع البشر فوق المسطحات المائية في الصين، والذي يقام أغلبه باستخدام أشجار البامبو الطويلة.

توضح الصحيفة أنه باستخدام أشجار البامبو الطويلة وكذلك شبكات الصيد، يتم إنشاء العديد من التشكيلات حول المياه من أجل الصيد والاستزراع السمكي، لاسيما في شاطئ فوجيان بجنوب شرق الصين.

ويحاول تشنج من خلال هذا المشروع التصويري إلقاء نظرة على هذا العالم الرائع الذي يواجه أزمة في الوقت الحالي مع تزايد التكنولوجيا التي تهدد هذه الثقافة الموروثة.

تبين الصحيفة أن الصيادون يقيمون تشكيلات هندسية لصيد الأسماك ومحار البحر فوق المياه، أو مزارع سمكية محددة يمكن للأسماك ومختلف الكائنات البحرية أن تعيش وتكبر بداخلها مما يسهل اصطيادها بعد ذلك، مشيرة إلى أن هذه العملية هي تقليدية ومورثة في الصين لكنها تواجه تهديد في الوقت الحالي.

ومن ضمن التشكيلات التي يقيمها الصيادون تشكيلات طينية على شاطئ البحر من خلال إجراء متاهة واسعة للأسماك ووضع صغار الأسماك والحيوانات البحرية فيها، حتى تكبر.