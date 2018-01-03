سامسونج تكشف عن أول شاشة منحنية باتصال Thunderbolt 3

انضمت شركة سامسونج للمنافسة في سوق شاشات الكمبيوتر، حيث ستقوم الشركة في معرض CES 2018 بعرض شاشتها الجديدة العريضة CJ791، والتي تدعي أنها أول شاشة تجمع ما بين تكنولوجيا QLED، المنحنيات الناعمة واتصال Thunderbolt 3.

وعلى الرغم من أن سامسونج مازالت تفتخر بتقنية OLED خاصةً Super AMOLED على الشاشات الأصغر مثل الهواتف، إلا أنها توجهت لتقنيتها QLED في اللوحات الأكبر مثل الشاشات والتلفزيونات. حيث تستخدم سامسونج جزيئات Quantum dot مع جسيمات نانوية تعد بتوفير ألوان أوضح وأكثر إشراقًا والتي لا تعتمد فقط على كم الضوء المعروض من خلالها ولكن على حجم الجسيمات.

أهم ما يميز شاشة CJ791 هو وجود اتصال Thunderbolt 3، مجتمعًا مع الانحناءات التي تحاول سامسونج تقديمها للسوق. ويقدم اتصال Thunderbolt 3 مزايا السرعة وتعدد الاستخدامات، حيث من المفترض أن يوفر اتصال بسرعةتصل إلى 40 جيجابت في الثانية، أي أسرع أربع مرات من أسرع USB. بالإضافة لذلك فأن اتصال Thunderbolt 3 واحد يمكنه نقل كلًا من البيانات والطاقة، ما يقلل من الأسلاك المتشابكة.

شاشة CJ791 تأتي بلوحة QHD عريضة جدًا بإحداثيات 21:9 وبدقة 3440×1440؛ وتساهم الانحناءات بدرجة تقوس 1500R وزوايا الرؤية بزاوية 178 درجة في إمكانية الرؤية من أي زاوية. دعم تدرج ألوان sRGB بتغطية 125% يجعل الشاشة مثالية لأعمال الوسائط المتعددة، في حين أن وقت الاستجابة 4ms يجعلها مثالية للألعاب. وحتى الآن لا يوجد أي معلومات عن التسعير أو عن ميعاد التوافر.