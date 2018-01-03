القوات المسلحة والمقاومة اليمنية تقطع خط امداد الحوثيين بين تعز والحديدة

بواسطة / بتاريخ 2018-01-03 في 9:20 م /
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نجح أفراد القوات المسلحة الاماراتية والمقاومة اليمنية في قطع خط امداد ميليشيات الحوثي الانقلابية بين تعز والحديدة جنوب مدينة حيس في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي مخلفة عشرات القتلى بين صفوف المليشيات الحوثية.

وقال مصدر مسئول بالقوات المسلحة اليوم ان القوات الاماراتية مع قوات المقاومة اليمنية قامت بتمشيط ومداهمة اوكار المليشيات واماكن تمركزهم شرق الخوخه باتجاه حيس وبين المزارع شرق منطقة موشج وحسي سالم ومنطقة الزهاري وقرية السويدية والقتلى بالعشرات بين صفوف المليشيات الحوثية الايرانية .

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