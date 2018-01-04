مايكروسوفت توقف بيع محول قطعة كنكت

توقفت مايكروسوفت عن تصنيع وحدات كنكت جديدة منذ اكتوبر الماضي، والآن أعلنت عن توقف بيع محوّل كنكت الذي يصل القطعة بجهاز إكس بوكس أو الكمبيوتر عبر منفذ USB ما يجعل من المستحيل على المستخدمين الجدد الإستفادة من القطعة.

وصرّحت الشركة أنها توقفت عن تصنيع محول كنكت لتركز أكثر على الإكسسوارات والقطع الخارجية التي يرغبها اللاعبون للعب على منصتي إكس بوكس ون و حواسب ويندوز 10.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت جهاز إكس بوكس ون إس العام الماضي منفذ خاص لوصل قطعة كنكت بالجهاز حيث كان يحتاج إلى محول خاص يتم وصلها فيه عبر USB ويمكن استخدام المحول مع أجهزة إكس بوكس ون إس و ون إكس وحواسب ويندوز 10.

وبالبداية قدمت مايكروسوفت هذا المحول مجاناً لمن كان لديه إكس بوكس ون وقام بالترقية إلى إكس بوكس ون إس بحيث لا يحتاج لشراء قطعة كنكت جديدة إنما فقط يصل القطعة القديمة بالمحول الجديد.

لاحقاً أوقفت مايكروسوفت هذا العرض الترويجي وبدأت ببيع المحول بسعر 39.99 دولار ما شكل إزعاج إضافي للاعبين الذي سرعان ما نفد من المتاجر الإلكترونية وحتى بدأت تنشط سوق موازية يباع فيها بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف.

يبدو أن مايكروسوفت تريد إعادة طرح تقنية كنكت بشكل جديد معاصر للاستخدامات الأحدث بحيث تضيف له مزايا أكثر ويكون مرتبط ليس فقط بالألعاب بل حتى تصفح الإنترنت والترفيه العام.