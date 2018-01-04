سائق يهتك عرض طالبة أثناء توصيلها إلى المدرسة

كشفت النيابة العامة أمام ‏الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس عن جريمة تحرش بقاصرـ اتهمت فيها سائقاً آسيوياً بهتك عرض طالبة تبلغ من العمر 12 عاما بعد أن أوكلت أسرتها مهام توصيلها الى المدرسة وإعادتها الى المنزل.

وبينت النيابة أن المتهم كان يتحرش بالطالبة داخل سيارة عائلتها أثناء رحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة إلى البيت، إضافة إلى تحرشه بها داخل البيت مستغلاً خلوته بها في بعض الأحيان، موضحة أنه كان يرسل للمجني عليها صوره وهو عار عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، إضافة الى انه كان يهددها بالانتحار إذا أبلغت أهلها عن اعتدائه على عرضها وهو ما جعلها تخاف من فضحه والإبلاغ عنه.