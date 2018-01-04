«التعليم والمعرفة» توجه بعدم إصدار «لا مانع» للراغبين بالانتقال في الفصل الثاني

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن فترة التسجيل والنقل في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2017/‏‏2018 قد انتهت مع انتهاء فترات التسجيل الرسمية والنقل المعتمدة والمعلن عنها سابقاً، ووجهت الدائرة مديري ومديرات رياض الأطفال ومدارس التعليم العام بإمارة أبوظبي بعدم إصدار إفادات «لا مانع» للطلبة الراغبين بالانتقال من المعاهد الفنية ومدارس التعليم الخاص للفصل الدراسي الثاني، وعلى ولي الأمر الانتظار حتى فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2018/‏‏2019 وذلك حسب القوانين والنظم المعمول بها في مثل هذه الحالات.

كما وجهت المدارس بعدم إرسال أولياء أمور الطلبة بشأن التسجيل أو النقل للعام الدراسي الحالي والرد مباشرة على ولى الأمر من قبل إدارة المدرسة حسب النظم المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وكان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا لإدارات المدارس بطلب نقل أبنائهم من بعض مدارس التعليم الخاص والمعاهد الفنية مع بداية استئناف الفصل الدراسي الثاني.