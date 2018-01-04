بالصور.. متحف لسيارات البورش في ألمانيا

تضم ألمانيا الكثير من المتاحف المتنوعة سواء الأثرية أو الفنية، إلا أن من بين هذه المتاحف الموجودة، متحف لسيارات البورش.

يقع هذا المتحف في ضاحية زوفنهاوسن في مدينة شتوتجارات، وهو متحف مخصص للسيارات من طراز “بورش” التي تنتجها شركة ألمانية بهذا الاسم.

هذا المتحف ليس الأول لجمع الماركات على مر التاريخ التي انتجتها الشركة، ففي عام 1976 كان هناك أول متحف داخل مصنع لسيارات البورش، وكان متحف صغير ببعض السيارات، وأقيم في هذا المتحف 20 معرض للسيارات.

وبحسب موقع “سبيد هانترز” الأمريكي المختص بالسيارات، فإن هذا المتحف تكلف 100 مليون يورو من أجل بنائه، موضحا أن مساحة عرض السيارات تبلغ 5600 متر مربع، وتضم 80 معرض للسيارات، أغلبها سيارات نادرة وذات تنوع في الماركات التي تم انتاجها على مدى التاريخ.