الخلافات بين كونتي وإدارة تشيلسي تتواصل .. وسان جيرمان يترقب !

يبدو أن العلاقة بين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي ، وإدارة البلوز متوترة ، منذ فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية .

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية ” لو جاء أي لاعب في يناير سأكون سعيداً ، لكنني في تاريخي كمدرب لم أحصل على أي لاعب أريده إلا نادراً ، دائماً ينتهي بي الحال بأندية تتبع سياسة التقشف في الانتقالات ” .

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة أنطونيو كونتي في مغادرة تشيلسي نهاية الموسم الحالي ، بعد ازدياد حدة التوتر بين الطرفين في الفترة السابقة .

ووفقاً لشبكة ” سكاي سبورتس ” فإن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مهتمان بجلب كونتي كمدرب للفريق في الموسم القادم ، حيث أجرى النادي الباريسي اتصالات مع وكيل أعمال المدرب الإيطالي .

على الجانب الآخر ، أوناي إيمري ليس مرغوباً فيه داخل باريس سان جيرمان ، إلى جانب نية إدارة النادي في التخلي عن خدماته في الصيف القادم .

وقال دي مارزيو ( صحفي السكاي سبورت ) إن باريس سان جيرمان ينوي عقد اتفاقية تبادل مع تشيلسي ، بحيث ينتقل أوناي إيمري لعاصمة الضباب مقابل مجيء أنطونيو كونتي لعاصمة الأنوار .