اكتشف فعاليات الجمهور لشهر يناير في منارة السعديات

تستضيف منارة السعديات مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والفنية والترفيهية، والتي تلبي مختلف تطلعات الجمهور وتتيح لهم الفرصة ليكونوا في قلب المشهد الفني الإبداعي.

الأثنين

اليوغا مع “بودي تري استوديو

التوقيت: 8:30 صباحاً – 9:30 صباحاً

تخلص من ضغوط الحياة اليومية واحصل على الانسجام والتناغم بين العقل الروح والجسد مع البرنامج الأسبوعي لليوغا، والذي يأتي في إطار برنامج مستمر يتضمن موضوعات مثل “يوغا تحت ضوء القمر”.

الموقع: الحديقة أو المسرح

رسم المشاركة: 70 درهم للحصة خلال الفترة التمهيدية

اللياقة والتمارين البهلوانية مع مركز “إم-بروف” للتنحيف

التوقيت: 4 مساءً – 6 مساءً

اللياقة هي أهم مكسب لصحة الإنسان، مركز “إم- بروف”، وهي مؤسسة خاصة باللياقة وملتزمة بتعزيز نظام الصحة وا أنفسكم بالاشتراك في برنامج تدريبات ّالجسدية، تحد اللياقة الأسبوعية.

الموقع: الحديقة

رسم المشاركة: لا يوجد رسوم مشاركة خلال الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع

عروض الأفلام العائلية مع “سينما سبيس”

التوقيت: 4 مساءً – 6 مساءً

انضموا إلينا واستمتعوا بعروض الأفلام الكلاسيكية القديمة والأفلام الوثائقية ضمن برنامج “سينما سبيس” للأفلام.

الموقع: المسرح

الحجر ضروري.www.cinemaspace-abudhabi.splashthat.com

الهولا هوب مع “فلو غراوند”

التوقيت: 7:30 مساءً – 8:30 مساءً

نقدم لمحبي الهولا هوب فرصة للمشاركة في هذه النشاط الرياضي المليء بالحركة والنشاط. انضموا إلينا في هذا البرنامج لتحافظوا على لياقتكم وصحتكم.

الموقع: المسرح

رسم المشاركة: 80 درهم لكل حصة ( 300 درهم لكل 5 حصص )

الثلاثاء

الهولا هوب مع “فلو غراوند”

التوقيت: 12:30 ظهراً– 1:30 ظهراً و 5:00 مساءً – 6:00 مساءً

نقدم لمحبي الهولا هوب فرصة للمشاركة في هذه النشاط الرياضي المليء بالحركة والنشاط. انضموا إلينا في هذا البرنامج لتحافظوا على لياقتكم وصحتكم.

الموقع: المسرح

رسم المشاركة: 80 درهم لكل حصة ( 300 درهم لكل 5 حصص )

البريك دانس مع “سلام فام”

التوقيت: 5 مساءً – 7 مساءً

اكتشفوا عناصر الحركة الإبداعية الخاصة براقصي البريك دانس، واحصلوا على فرصة للاستمتاع بأجواء موسيقى الهيب هوب.

الموقع: المسرح

رسم المشاركة: 100 درهم لكل ورشة عمل ( أول ورشة عمل مجانية )

اليوغا مع “بودي تري استديو

التوقيت: 6 مساءً – 7 مساءً

تخلص من ضغوط الحياة اليومية واحصل على الانسجام والتناغم بين العقل الروح والجسد مع البرنامج الأسبوعي لليوغا، والذي يأتي في إطار برنامج مستمر يتضمن موضوعات مثل “يوغا تحت ضوء القمر”.

الموقع: الحديقة أو المسرح

رسم المشاركة: 70 درهم للحصة خلال الفترة التمهيدية

الأربعاء

منصة الأداء الحي

التوقيت: 7 مساءً – 9 مساءً

منصة للفرق الموسيقية من الرواد والهواة على حد سواء. انضموا إلى الفعالية الأسبوعية حيث يمكن للفرق حجز فرصة لتقديم تجربة أداء، مع إمكانية العزف أمام الجمهور.

الموقع: الحديقة أو الساحة الرئيسية

للحجز والتسجيل، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى manaratalsaadiyat@dctabudhabi.ae

أو الإتصال على 937 6575 9712+.

اليوغا مع “بودي تري استوديو

التوقيت: 8:30 صباحاً – 9:30 صباحاً

تخلص من ضغوط الحياة اليومية واحصل على الانسجام والتناغم بين العقل الروح والجسد مع البرنامج الأسبوعي لليوغا، والذي يأتي في إطار برنامج مستمر يتضمن موضوعات مثل “يوغا تحت ضوء القمر”.

الموقع: الحديقة أو المسرح

رسم المشاركة: 70 درهم للحصة خلال الفترة التمهيدية

السبت

عروض الأفلام العائلية مع “سينما سبيس”

التوقيت: 4 مساءً – 6 مساءً

انضموا إلينا واستمتعوا بعروض الأفلام الكلاسيكية القديمة والأفلام الوثائقية ضمن برنامج “سينما سبيس” للأفلام.

الموقع: المسرح

الحجر ضروري.www.cinemaspace-abudhabi.splashthat.com

عروض الأفلام العائلية مع “سينما سبيس”

التوقيت: 7 مساءً – 9 مساءً

انضموا إلينا واستمتعوا بعروض الأفلام الكلاسيكية القديمة والأفلام الوثائقية ضمن برنامج “سينما سبيس” للأفلام.

الموقع: المسرح

الحجر ضروري. www.cinemaspace-abudhabi.splashthat.com

المعارض المقامة حالياً

لا تفوتوا الأسابيع الأخيرة من معرض جنون الكرتون

التاريخ: 23 نوفمبر-7 يناير

يجمع هذه المعرض مجموعة من الفنانين المبدعين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة الذين استخدموا في أعمالهم الرسومية الهزلية قنيات وأساليب متنوعة

لا تفوتوا الأسابيع الأخيرة من معرض لمسة من التراث

التاريخ:29 نوفمبر-7 يناير 2018

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 46، يركز هذا المعرض على مختلف جوانب الحياة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها من خلال أعمال فنية مستوحاة من جماليات البيئة المحلية الإماراتية.

إضافة إلى الكثير من البرامج الثقافية والفنية الأخرى مثل مهرجان الأدب والموسيقى، وحفلات بيت العود، وعروض الأداء في مطعم لارتي، وأمسيات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية والعديد من الفعاليات المجتمعية.

بوابة: الخط

التاريخ: 8 نوفمبر 2017 – 27 يناير 2018

قدمته القيّمة الفنية مايا أليسون لصالح فن أبوظبي 2017. يسمح هذا المعرض للفنانين الإماراتيين المرموقين بالتواصل مع نظرائهم حول العالم.

بمشاركة الفنانين: ابتسام عبد العزيز، سلوى روضة شقير، ديفيد كليربوت، شيلبا غوبتا، محمد أحمد إبراهيم، محمد كاظم، تاتسو مياجيما.

10 سنوات من مسابقة الإمارات للتصوير الفوتوغرافي

التاريخ: 27 نوفمبر-31 مارس 2018

معرض تصوير فوتوغرافي يتضمن الأعمال الفائزة بالمراكز الأولى خلال دورات مسابقة الإمارات للتصوير الفوتوغرافي السابقة.

جلسة حوارية: رحلات في عالم التصوير الفوتوغرافي

التاريخ: الأربعاء، 17 يناير 2018

التوقيت: 18:00-20:00

المكان: منارة السعديات

تضم هذه الجلسة محورين يتناولان رحلات التصوير الفوتوغرافي: المحور الأول رحلة المصو ر محمد عرفان آصف‎ نحو التقدير والتميز الدولي؛ والمحور الثاني حديث عباس كاباديا حول صور السفر بعنوان “من ليوا إلى لادخ.”