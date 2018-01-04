يسرق هاتفها وينشر صورها لزيادة عدد متابعيه على فيسبوك

احالت نيابة دبي عامل نظافة اسيوي الجنسية الى محكمة الجنايات يعمل في مطار دبي بعد ان سرق شريحة ذاكرة من هاتف عائد لإمرأة من الجنسية الاوروبية في احدى الطائرات أثناء تنظيفها واستولى على الصور الموجودة بداخلها.

وفي التفاصيل كشفت النيابة ان المتهم واثناء قيامه بعمله كالمعتاد بتنظيف احدى الطائرات في مطار دبي عثر على هاتف في جيب المقعد المخصص للمسافرين وتبين له وجود ذاكرة فيه فاستولى عليها وسلم الهاتف لمسؤوله ووضع الشريحة في هاتفه فتبين له احتوائها على صور شخصية للمجني عليها وبعد انتهاء عمله ذهب لأحد المحال التجارية لشراء جهاز جديد من أجل تحميل الصور على صفحته الشخصية في فيسبوك كون جهازه القديم توجد به مشكلة في تحميل الصور على موقعه.

وافاد المتهم خلال التحقيقات انه نشر الصور على صفحته ليشاهدها جميع اصدقائه البالغ عددهم 307 كما اعترف ان هناك سببا آخر لتحميله تلك الصور وهو ان يزيد عدد المتابعين على صفحته.

من جهتها أفادت المجني عليها انها فقدت هاتفها بعد وصولها الى مطار دبي وبعد العثور عليه من قبل قسم المفقودات في المطار وارساله لها تبين ان بطاقة الذاكرة لم تكن موجودة وبعد شهر تقريبا اكتشفت ان صورها وصور عائلتها قد تم نشرها على فيسبوك بعد ان اخبرتها احدى صديقاتها انها شاهدت صورها على حساب شخص مضاف لديها.

وبعدها توجهت الى مركز شرطة المطار وأبلغت عن الواقعة وتم القبض على المتهم واقر بأنه اثناء عمله عثر على الهاتف واخذ شريحة الذاكرة منه ونشر الصور على حسابه.