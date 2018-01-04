«دبي للخدمات المالية» تنبه بوجود مستند كاذب بإسمها بغرض الاحتيال

نبهت سلطة دبي للخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية والجمهور إلى عملية احتيال مزورة باستخدام وثيقة كاذبة منسوبة لسلطة دبي للخدمات المالية.

وأوضحت السلطة أن المحتالون يستخدمون نموذج طلب مزيف من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم “شهادة تقدير حالة الصندوق” بشكل احتيالي إلى مقدمي الطلبات بناء على دفعة مقدمة من رسم الطلب.

وأكدت ان الوثيقة الخاطئة يساء استخدامها باسم سلطة دبي للخدمات المالية وعنوانها وشعارها، وتزعم أنها تخضع لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالسلطة.

وعليه توضح سلطة دبي للخدمات المالية بأنها ليست شركة ذات مسئولية محدودة وليس هناك أي شركة تسمى “هيئة دبي للخدمات المالية ذ.م.م” موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها لا تصدر أي “شهادات تقدير حالة الصندوق”.

وتنصح سلطة دبي للخدمات المالية بشدة، الأفراد والشركات الا تستجيب إلى أي رسالة من أي طرف متورط في ارتكاب عملية احتيال وإرسال أو إعطاء أي أموال لهذه الأطراف..