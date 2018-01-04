«بشرية الفجيرة» : مشروع التأمين الصحي عارٍ عن الصحة

بواسطة / بتاريخ 2018-01-04 في 2:27 م /
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نفت دائرة الموارد البشرية في الفجيرة مايتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي بشأن ما يسمى بمشروع التأمين الصحي.

وأكدت الدائرة في بيان رسمي على موقعها الالكتروني أنها لم تقم بالتصريح عنة لأي وسيلة إعلامية وإن جميع الموظفين المواطنين لديهم تغطية شاملة في المستشفيات الحكومية وفئات العمالة لديهم تغطية صحية.

يذكر أن صحيفة محلية قد تداولت خبراً في الثاني من يناير الجاري مفاده أن الدائرة تعتزم تفعيل مشروع التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية العام الجاري.

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