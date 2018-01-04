“بلدية أبوظبي” تعلن إيقاف استلام رسوم معاملاتها نقداً

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن بدء تفعيل الدفع بالبطاقة الائتمانية لكافة المعاملات البلدية عبر منافذ خدمة المتعاملين التابعة لها، بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير (كانون الثاني) الحالي).

وأشارت البلدية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام اليوم الخميس، إلى أنها ستقوم بإيقاف استلام الرسوم المالية لمختلف المعاملات نقداً في جميع مراكز خدمة المتعاملين ومراكز خدمات السلع الغذائية التابعة لها.

وذكرت البلدية أن هذه الخدمة تأتي حرصاً منها على ضمان جودة الخدمات، وتسهيلاً على المتعاملين