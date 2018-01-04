738 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 28 مليون درهم في “وادي الصفا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 738 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 160 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضى بقيمة 102 مليون درهم و 148 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 209 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 1 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وثالثة فى مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها19 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى زعبيل الاولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 427 مليون درهم منها 27 رهونات أراضى بقيمة 349 مليون درهم و 70 رهونات فلل وشقق بقيمة 78 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة النهده الاولى بقيمة 111 مليون درهم وأخرى فى منطقة رقه البطين بقيمة 74 مليون درهم.