الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 05/ 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 06 / 01 / 2018

طقس صحو الى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب / الضباب الخفيف على بعض المناطق.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 26 / 32 كم / ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الساحلية والبحر مع نهاية الفترة. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في بداية الفترة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا يوم الأحد لتصبح نشطة على اليابس وقوية على البحر. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام، يصبح مضطرب إالى شديد الإضطراب في الخليج العربي من يوم الأحد ومتوسط الى مضطرب الموج في بحر عمان.