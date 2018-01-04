ريال مدريد يفكر في ضم رأس حربة جديد

ذكرت تقارير إخبارية أن إدارة ريال مدريد تفكر في ضم رأس حربة جديد في ظل تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيما.

وأفادت صحيفة ماركا بأنه منذ هزيمة الريال أمام برشلونة في “الكلاسيكو” على أرضه بثلاثية نظيفة، تقوم الإدارة بتحليل وضع الفريق وتستمع لرأي المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب ماركا فإن احتمالية ضم رأس حربة جديد تزايدت، ورغم أن زيدان لا يزال يتمسك ببنزيما كرأس حربة أساسي، فإن هذا لا يمنع النادي من ضم لاعب يمكنه المساهمة.

وأضافت الصحيفة أن هناك مشكلة تواجه الريال وهي أن أبرز لاعبي مركز رأس الحربة في الوقت الحالي لا يمكنهم حال انتقلوا للريال المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا الذي يسعى الميرينغي للحفاظ على لقبه، إذ أن جميهم يشاركون بالبطولة مع أنديتهم وبحسب اللوائح لا يحق للاعب المشاركة في التشامبيونز ليغ مع ناديين بنفس الموسم.

وهكذا فإن الخيارات محدودة أمام الريال ويعد الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان من أبرز الأسماء لكن انتقاله للميرينغي سيكلف خزائنه الكثير فهو لن يرحل عن إيطاليا بمقابل يقل عن 100 مليون يورو، كما أن الإنتر يحاول الحفاظ عليه بعقد جديد.