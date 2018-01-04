إزالة 72 قارب في حملة تنظيف شواطئ امارة الفجيرة من القوارب القديمة

بتوجيهات من سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة ،نظمت بلدية الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة – قسم الصحة العامة حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع جمعية الفجيرة للصيادين،حيث تم إزالة قوارب صيد متهالكة على شواطئ الامارة منذ فترة طويلة، وتضمنت الحملة شواطئ مربح وقدفع والرغيلات،وتحرص البلدية على تنظيم مثل هذه الحملات للمحافظة على نظافة البيئة والمظهر الحضاري للإمارة والمحافظة على جمالية شواطئ الفجيرة.

وقالت المهندسة فاطمة الشراري مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة “إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود البلدية للمحافظة على المظهرالحضاري والجمالي للمدينه،مشيره إلى أن مراقبي البلدية ومراقبي جمعية الصيادين رصدوا عدداً من قوارب الصيد التالفة في المواقع نتيجة إهمال أصحابها ، وتم التنسيق بين بلدية الفجيرة وجمعية الصيادين لإزالة هذه القوارب والمعدات.

وأضافت الشراري، بأنه تم خلال الحملة رفع وإزالة 72 قارباً بمعدل (62.44) طن من شهر إكتوبر إلى ديسمبر، مؤكده أن البلدية ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاهها.وكما أن جمعية الصيادين تقوم بتنظيم حملات لتوعية أصحاب قوارب الصيد بضرورة الإلتزام بالضوابط التي تقضي بالحفاظ على شواطئ الإماره،والإلتزام بالأماكن المحددة والمخصصة لوقوف قوارب الصيد، وداعية أصحاب القوارب إلى التعاون مع البلدية والإلتزام بالتعليمات والمساعدة في الحفاظ على شواطئنا وإزالة كافة المخلفات. ودعت الجمهورللتعاون والمساهمة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو استفسارات من خلال الاتصال بمركز الاتصال بالرقم 80036 على مدار24 ساعة، أوإستخدام التطبيق الذكي للبلدية “فزعة”.