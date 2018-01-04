شاهد بالصور | أطول جسر مائي في العالم يكتمل

اكتملت الأعمال على بناء أطول جسر بحري في العالم بطول 55 كيلومتر يربط هونج كونج ومدينة تشوهاي وماكاو على الشاطئ الجنوبي للصين.

وبحسب وكالة “شينخوا” الصينية، فإنه بعد 6 أعوام من الإعداد و8 أعوام من البناء، انتهت الأعمال على بناء أطول جسر على البحر في العالم مثلما كان مجدولا، موضحة أنه خلال الأسبوع الجاري، ثبت العمال أنظمة الإنارة وأجروا اختبارات على الجسر.

وبينت الوكالة أن الأعمال على الجسر تضمنت بناء جسر بطول 22.9 كيلومتر، وكذلك بناء نفق بطول 6,7 كيلومتر ضمن المشروع، إضافة إلى جزيرة تكنولوجية ضمن المشروع، ليصل الطول النهائي للمشروع 55 كلم.

وخلال يناير الجاري، سوف يختبر المهندسون والعمال التناسق بين أنظمة الجسر وأجعزته المتنوعة، كما ستجرى عمليات تفقد، بحسب زهانج جينون، مدير المشروع.

يبين زهانج:” الجسر سوف يضع تحت الاختبار بعد اكتمال مشروع الميناء الملحق بالجسر، وكذلك تجهيز سلطات للجمارك والتفقد وسلطات حدود خاصة بالجسر”.

وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة التيش شهدتها هذه المنطقة خلال عمليات البناء، والتي دفعت السلطات للتشكك في أهمية هذا الجسر، إلا أن مسئولي المشروع يروا أن الجسر سوف يشهد تنقلات كبيرة، وسيغير من مستقبل المنطقة.

ووفقا للوكالة فإن الجسر سوف يخفض من وقت السفر بين هونج كونج وتشوهاي من 3 ساعات إلى 30 دقيقة فقط، كما أنه سيدمج الكثير من المدن الواقعة على دلتا نهر بيرل ريفر.