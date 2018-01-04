تطبيق SnapCalc لحل المسائل الحسابية عبر الكاميرا

إن كنتم تتذكرون تطبيق Photomath على أندرويد، والذي يأتي بمهمة حل المسائل الحسابية عبر تصوير المعادلة بكاميرا الهاتف، الآن مستخدمي النظام الآخر iOS يمكنهم تجربة الفكرة ولكن عبر تطبيق آخر وذلك مع تطبيق SnapCalc الجديد.

حيث كل ما على المستخدم هنا تصوير المعادلة عبر الكاميرا المدمجة مع التطبيق ليتم عرض الإجابة من على الشاشة، ويدعم SnapCalc هنا حسابات الجبر والتفاضل والتكامل، فضلًا عن لديه حلول لمجموعة واسعة من المعادلات والمسائل الحسابية الأخرى، والاهم من ذلك تعرّف التطبيق على خط اليد بكل سرعة وسهولة.

ليكون التطبيق بذلك أداة مساعدة إضافية للطلاب، من جانبه النسخة المجانية من التطبيق تحمل إعلانات وتعرض الإجابة مباشرة، اما نسخة الإشتراك “شهري/سنوي” فتُقدّم نسخة خالية من الإعلانات فضلًا عن ميزة المد بخطوات الحل خطوة خطوة، أخيرًا إن كنت من المهتمين يمكنك الحصول على تطبيق SnapCalc بتحميله من هنا، على أن يدعم iOS 9.0 فأحدث ويزن 91 ميغابايت.