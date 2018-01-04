الإمارات : عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ مع تونس

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي انه في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة في دولة الامارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ.

وحيث أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الامارات وتونس، لذا فإنها تثمن غاليا المعلومات التي افاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الامارات.. الأمر الذي يكفل اعلى درجات الامن والسلامة للرحلات الجوية وركابها.