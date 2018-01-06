الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 06 / 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 07 / 01 / 2018

صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، تميل درجات الحرارة للأرتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خالل الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية،

وقد يتشكل الضباب / الضباب الخفيف، خاصة المناطق الشمالية.

حركة الرياح

جنوبية غربية – جنوبية شرقية / 12 – 26 / 32 كم / ساعة بوجه عام .

الطقس المتوقع خالل اليومين القادمين

طقس غائم جزئيا إلى غائم بوجه عام، ومغبر أحياناً، ويطرأ إنخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، مع فرصة لسقوط أمطار، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على اليابسة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي في البداية، يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب من بعد ظهر الأحد ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان