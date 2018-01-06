الملك سلمان يأمر بصرف “بدل غلاء معيشة” للمواطنين السعوديين

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، تعويضاً لرفع تكاليف المعيشة، بعد أن قامت الحكومة بزيادة أسعار البنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وهذا نص البيان:

أولاً : تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ)، اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.

ثانياً : صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

ثالثاً : صرف مكافأة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

رابعاً : إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ (500) خمسمئة ريال، وذلك لمدة سنة.

خامساً : إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمئة ريال لمدة سنة، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند “رابعاً”.

سادساً : زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) لمدة سنة.

سابعاً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

ثامناً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (000ر850) ثمانمئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

تاسعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.