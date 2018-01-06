أمازون تجلب مساعد أليكسا لسماعات الرأس والساعات الذكية

بعد أن قامت أمازون بدمج مساعد Alexa ليكون متوفر بجميع الخدمات التي يمكنها أن تساعد في جميع أنحاء المنزل حتى في تشغيل الميكروويف، والان من جديد يرغب عملاق التكنولوجيا أن يدفع بمساعده الصوتي للأجهزة التي يمكن لنا أن نأخذها بأي مكان.

اليوم قدمت أمازون Alexa Mobile Accessory Kit البرنامج الذي يتيح للمطورين ربط الأجهزة القابلة للارتداء مثل سماعات الرأس والساعات الذكية بالبلوتوث ومكبرات الصوت للخدمة التي يتطلب أن يسيطر عليها الصوت.

هذه المجموعة تمكن أجهزة OEM للاتصال عبر البلوتوث لخدمات Alexa Voice من خلال تطبيق Alexa والمتاح على الهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS و Android، هناك بالفعل حاليا بعض الأجهزة التي يمكن التحكم بها من خلال المساعد، ولكن من المؤكد أن التوجه للتحكم من خلال التطبيق سيكون أفضل وأسهل.

الجدير بالذكر أن هذه المجموعة ليست جاهزة للاستخدام الحالي، ولكنها من المنتظر أن تصدر خلال وقت لاحق من هذا العام، ولكن بإمكان المطورين الاشتراك ليتم تبليغهم عندما تكون متاحة للاستخدام.