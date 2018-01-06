16 قارباً تتنافس على لقب الخشبية السريعة في دبي اليوم

شهد شاطئ الصفوح في إمارة دبي، في الـ10 من صباح اليوم، إقامة سباق القوارب الخشبية السريعة، الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017-2018.

ويمثل الحدث اليوم فاتحة نشاطات وسباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام زايد 2018، وثانية جولات بطولة الإمارات في الموسم الرياضي البحري 2017-2018، حيث من المنتظر أن ينظم النادي سباقين في البطولة نفسها الجولة الثالثة يوم 19 الجاري، والجولة الرابعة في الثاني من فبراير المقبل.

وكان مقرراً أن يقام السباق الكبير أول من أمس، إلا أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رأت تأجيل السباق لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة المتسابقين، حتى يقام الحدث في أجواء تناسب طبيعة التنافس بين القوارب من أجل إنجاح التظاهرة. وينطلق السباق في شاطئ الصفوح في المنطقة الواقعة بين المعلمين الحضاريين الكبيرين في الخليج العربي فندق برج العرب وجزيرة نخلة جميرا، بمحاذاة هلالها الشرقي، حيث ستقطع القوارب مسافة تصل إلى 27.7 ميلاً بحرياً، تشمل لفة البداية التي يصل طولها إلى 3.2 أميال بحرية، إضافة إلى خمس دورات حول كورس السباق، يبلغ طول الواحدة منها 4.9 أميال بحرية. وكانت إجراءات المشاركة في السباق قد بدأت، أول من أمس، في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث أكمل المشاركون إجراءات التسجيل، وتم شرح التعليمات والشروط، والرد على كل الاستفسارات للمتسابقين في الاجتماع التنويري، فيما أجرت اللجنة الفنية الفحص الفني المعتاد على القوارب المشاركة.

وتستكمل اليوم إجراءات المشاركة بالنسبة للمتسابقين بإجراء الفحص الطبي على جميع المشاركين عند الساعة السابعة صباحاً، على أن يقوم جميع المتسابقين بجولة تفقدية وتعريفية بمسار السباق، قبل إنزال القوارب إلى عرض مياه الخليج، تمهيداً لانطلاقة السباق في تمام الساعة الـ10 صباحاً.