شركات تأمين تعفي حملة الوثائق من الضريبة لصعوبة تحصيلها

أعفت شركات تأمين حملة الوثائق من الضريبة المستحقة عن الأقساط المتبقية لصعوبة تحصيلها.

وأوضحت شركات تأمين محلية أنها فضّلت تحمّل الضرائب المستحقة على الفترات المتبقية من الوثائق ذات القيمة المنخفضة بدلاً من العملاء، نتيجة صعوبة التحصيل وعدم وجود آلية تلزم العملاء بالسداد، ولا سيما في الوثائق ذات الدفع المسبق.

وحذر مختصون في قطاع التأمين من أن عودة الشركات لتحصيل الضريبة عند استحقاق التجديد قد يدفع العملاء لعدم التجديد والبحث عن مزود آخر للوثيقة، ولا سيما في تأمين السيارات.

وأرجعوا سعي الشركات للدفع نيابة عن العملاء مع بدء تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة إلى رغبتها في إتباع آلية متوازنة بشأن تحصيل الضرائب حتى يتثنى لها المحافظة على ولاء العملاء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تأمين محلية جهاد فيتروني أن المحافظة على العملاء وولائهم للشركة هدف أساسي للشركات، ما يدفعها للتراضي مع عملائها بشأن سداد الضريبة على ما تبقى من عمر الوثائق المبرمة قبل بداية العام الماضي.

وأضاف أن المبالغ الضريبية المستحقة في معظم وثائق الدفع المسبق لن تتعدى 100 درهم، ما يزيد من توجه الشركات نحو تصفية الضريبة على الوثائق حتى انتهائها.

ومن جانبه، اشار مدير الاكتتاب في شركة تأمين محلية طارق زيتون إلى أن الضريبة ستطبق على الوثائق الجديدة التي تبرم العام الجاري.

ولفت إلى أن الآلية المثلى لدى الشركات تتمثل في تحمل الضريبة عن الفترة المتبقية من الوثائق الممتدة، ولا سيما في وثائق السيارات مع انخفاض القيمة الضريبية المستحقة عن تلك الفترة.

وبدوره، أقر مدير مالي في شركة تأمين محلية بأن شركات التأمين تواجه تحدياً في تحصيل الضريبة المستحقة عن الوثائق المبرمة سلفاً، مشيراً إلى أن فرض الشركات للضريبة بأثر رجعي عند تجديد الوثيقة قد يدفع العملاء لعدم التجديد.

وأكد الخبير القانوني في شركة تأمين عصام فوزي صعوبة تحصيل الضريبة، خصوصاً في الوثائق المدفوعة مسبقاً مع عدم وجود آلية قانونية في يد الشركات تلزم العملاء بدفع الضريبة.