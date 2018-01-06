آسيوي يسرق ثلاثة محال تجارية في ليلة واحدة

أقدم آسيوي (19 عاماً) على ارتكاب ثلاث جرائم سرقة في منطقة واحدة، وفي ليلة واحدة، بمساعدة آخر، محال لمحكمة الأحداث. وشهد ملازم في شرطة دبي، في أوراق القضية التي نظرتها «جنايات دبي»، بأن بلاغاً ورد من العمليات يفيد بوقوع حادث سرقة لمحال تجارية بمنطقة المزهر الأولى، وتبين له أن الواقعة حدثت على 3 محال، الأول لتجارة مواد البناء، والثاني صالون للسيدات، والثالث بقالة.

وبالاستفسار من المبلغين أفاد المجني عليه الأول بأنه تمت سرقة 14 ألف درهم، ودلت صاحبة المحل الثاني على سرقة 4250 درهماً، بينما قال الثالث إنه تم سرقة 200 درهم و2 كرتونة علب سجائر ب300 درهم.

وبسؤال المتهم حول الواقعة اعترف بارتكابه الجرائم الثلاث بمساعدة المتهم الثاني، حيث تمكنا من خلع الأقفال العلوية للمحال بواسطة مفك براغ كان بحوزته.