تشديد إجراءات التفتيش على جبل جيس

أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أمس، أنها ستشدد إجراءاتها التفتيشية على جبل جيس، وذلك لمنع المخالفات البيئية على قمة الجبل الأطول على مستوى الدولة، وأكدت الدائرة أنها ستوقع غرامة مقدراها 500 درهم على غير الملتزمين بالقوانين البيئية والتي تشمل رمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، وكذلك الكتابة على الجدران وصف السيارات في المناطق غير المخصصة لذلك.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة، أن جبل جيس معلم سياحي مهم في إمارة رأس الخيمة ويحظى بإقبال كبير من قبل السياح والزوار من داخل وخارج الدولة، خاصة في مثل هذا التوقيت من العام الذي يشهد انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار، حيث يحرص الزوار على الاستمتاع بالطبيعة الخلابة للجبل.

وأضاف: الدائرة ومن منطلق الحفاظ على بيئة الجبل أطلقت حملات توعوية كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إطلاق دوريات راقب التي تقوم بالرقابة على مسار الجبر بأكمله، مشيراً إلى المخالفات ستشمل الكتابة والتدوين على جدران الجبل، ولافتاً إلى وجود لوحات تحذيرية في العديد من مناطق الجبل حول الأمور التي ينبغي تجنبها عند الصعود للجبل ومنها أيضاَ عدم صف السيارات في الأماكن المخصصة للزوار وبالقرب من الحمامات حتى لا يتسبب ذلك في عرقلة حركة السير.

وذكر الحمادي أن هناك تعاوناً مع العديد من الجهات لخدمة السياح والزوار للجبل مثل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة السياحة وغيرها، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القوانين، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت منذ فترة دوريات راقب جبل جيس وهذه الدوريات ستكون مخصصة للتقديم الدعم والإرشاد وتدوين المخالفات على الجبل، مشيراً إلى أن جميع الزوار سيتعرفون على القوانين الجديدة قبل صعودهم للجبل مباشرة لتجنبهم المخالفات، مؤكداً أن الدائرة منعت بشكل كامل توقيف السيارات تحت المظلات المخصصة لرواد الجبل وذلك حتى يستمتع الجميع بهذه الخدمات ولمنع حالات التكدس والزحام الشديد التي كانت تلاحظ في السابق، مشيراً إلى أن الدائرة ستكثف أيضاً على المناطق الطبيعية الأخرى التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح من بينها كورنيش القواسم وعلى جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد، وكذلك كورنيش الرمس والمعيريض والكورنيش القديم غيرها من الأماكن الطبيعية التي تحظى بأهمية كبيرة وينبغي الحفاظ عليها.

وأكد مدير عام الدائرة أن إمارة رأس الخيمة باتت تحظى بمكانة كبيرة من قبل السياح والزوار الذين يقصدون المناطق الطبيعية بالإمارة خاصة الجبلية والبحرية والصحراوية والبحرية خاصة بعد التوسع في القطاع الفندقي الذي بات يستوعب الأعداد الكبيرة من الزوار والسياح سواء من خارج أو داخل الدولة، مشيراً إلى أن الإمارة ستشهد هذا العام إطلاق الألعاب النارية في 120 موقعاً بجزيرة المرجان في الاحتفال برأس السنة الميلادية.