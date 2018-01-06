بالصور.. أفضل جزر ماليزيا لقضاء العطلات

2- “Tioman” – الأفضل للمغامرات – تقع قرب سنغافورة ويوجد زورق بحري ينقل المسافرين من ماليزيا إلى سنغافورة عن طريق هذه الجزيرة وصنفتها مجلة “تايم” بواحدة من أجمل الجزر في العالم خلال سبعينيات القرن الماضي. – تتنوع البيئة البحرية والحياة على أرض الجزيرة وتجذب الكثيرين من محبي المغامرات وحياة الغابات.

3- “langkawi” – الأفضل للرفاهية – تقع قرب الحدود التايلاندية، واحتلتها تايلاند في الماضي، وتم تحويلها إلى منتجع سياحي عام 1986. – تعد هذه الجزيرة مفضلة للكثيرين من راغبي رحلات الرفاهية وحديثي الزواج، ويوجد على أرضها منازل تمثل تقاليد السكان المحليين بالإضافة إلى منتجع تابع لـ”فور سيزونز”.

4- “Penang” – الأفضل في الأطعمة والتراث – وصفت بلؤلؤة الشرق واكتشفها “فرانسيس لايت” عام 1786 أمير “ويلز” لتتبع الإمبراطورية البريطانية في الماضي، وتقع وسط ممر تجاري بين الهند وباقي آسيا. – أعيد اكتشاف المناطق السياحية والأنشطة المائية للجزيرة كما تعد مركزا تقنيا واعتبرتها منظمة “اليونسكو” موقعا تراثيا عام 2008. – من أكثر ما يجذب الكثيرين لهذه الجزيرة وجباتها وتراثها وجذب استثمارات في وسائل النقل وبرامج زراعة الأشجار وتقام على أرضها مهرجانات واحتفاليات متنوعة.

5- “Labuan” – جزيرة للمصرفيين – تقع قرب الساحل الشرقي لماليزيا وهي من بين ثلاث أراض فيدرالية تابعة للبلاد كما أنها مركز مالي ومنطقة تجارة حرة جذبت المستثمرين والمصرفيين من مختلف دول العالم. – وصفت الحكومة الماليزية الجزيرة بأنها مركز مالي في آسيا كما ينظم على أرضها سباقات “فورمولا وان” فضلا عن الخدمات المالية.

6- “Layang-Layang” – الأفضل لمحبي العزلة – تقع الجزيرة الصغيرة على بعد 300 كيلومتر شمال غرب “كوتا كينابالو”، وقيل إن البحرية الماليزية نشرت بعض القطع الحربية قرب الجزيرة ردا على مزاعم الصين بسيادتها على بحر الصين الجنوبي. – تعد واحدة من أفضل مواقع الغوص على مستوى العالم بسبب تنوع بيئتها البحرية، ولكن تضررت الشعاب المرجانية بسبب تواجد البحرية الماليزية.

7- “Sipadan” – الأفضل لرياضة الغوص – في نهاية 2002، وبعد نزاع طويل الأمد مع إندونيسيا، أقرت محكمة العدل الدولية أن جزيرة “سيبادان” ماليزية، وتعد من بين أفضل مواقع الغوص في العالم كما أنها تقريبا وسط أفضل بيئة بحرية على كوكب الأرض. – من أجل حماية البيئة الهشة، قررت الحكومة الماليزية حظر الغوص ليلا وتحديد نشاط الغوص نهارا على 120 غواصا في اليوم. – أفاد خبراء بأن ما يقرب من ثلاثة آلاف نوع من الأسماك ومئات الأنواع من الشعاب المرجانية تقع قرب هذه الجزيرة.

8- “Redang” – الأفضل لقضاء عطلة الصيف – يتكون أرخبيل “ريدانج” من تسع جزر من بينها “باكو كيسيل” و”كيرينجا بيسار” و”لينج” و”ريدانج” نفسها، وتكون جميعها متنزها مساحته 45 كيلومترا مربعا قبالة الساحل الشرقي لماليزيا. – يوجد على أرض جزيرة “ريدانج” مطار خاص ينظم رحلات يومية إلى مطار العاصمة الماليزية “كوالالمبور” و”شانجي” السنغافوري. – تجذب الجزيرة أنظار سياح العالم في عطلات الصيف مع وجود تنوع من الشعاب المرجانية والمياه البلورية.

9- “Rawa” – الأفضل لعطلة نهاية الأسبوع – تمتلك أسرة سلطنة “جوهور” أرض جزيرة “راوا” الصغيرة التي تقدر مساحتها بحوالي 16 كيلومترا مربعا وتقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا. – يوجد منتجعان على الجزيرة بالإضافة إلى شواطئ ذات رمال بيضاء تجذب سياحا من مختلف دول العالم، ولكن أماكن الإقامة محدودة بسبب انشغال الغرف الفندقية سريعا نظرا لكون الجزيرة موقعا مفضلا لعطلات نهاية الأسبوع.

10- “Pangkor” – الأفضل للمحليين – رغم أن مساحتها فقط ثمانية كيلومترات مربعة ، إلا أن جزيرة “بانجكور” تعد من أفضل الشواطئ المفضلة في ماليزيا خاصة للسكان المحليين الذين يتجهون إليها في العطلات للاسترخاء والراحة. – على أرض الجزيرة، توجد مطابخ تضم وجبات شعبية وتنوعا من التقاليد والثقافة الماليزية وتضم أيضا عددا من الشواطئ غير المزدحمة.