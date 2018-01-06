برشلونة يقدم لاعباً جديداً يوم الاثنين

يواصل برشلونة العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث أن النادي الكتالوني يستعد لتقديم أولى صفقاته في ملعب كامب نو الأسبوع المقبل، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

وحسب قناة “LA SXETA” فإن إدارة برشلونة عقدت مساء الجمعة اجتماعاً في ملعب كامب نو مع شركة الأمن المحتضنة للنادي، حيث أن النادي الكالوني طلب تجهيز 60 عنصراً من رجال الأمن من أجل تأمين ملعب كامب نو يوم الاثنين.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن برشلونة حضر كل تجهيزاته الأمنية والتنظيمية من أجل تقديم لاعبٍ جديد في ملعب كامب نو يوم الاثنين المقبل.

ودائماً حسب “LA SXETA” فإن برشلونة سيقدم بنسبة كبيرة المدافع الكولومبي ياري مينا قادماً من بالميراس، أو ربما النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في حالة أغلق النادي اتفاقه مع ليفربول.