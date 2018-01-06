شرطة عجمان تقدم خدمة البلاغات الجنائية لأحد أصحاب الهمم في منزله

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مبلغ مالي لأحد أصحاب الهمم، بتقديم إجراءات خدمة البلاغ الجنائي بالتوجه إليه في منزله، تعزيزاً لرضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وتأكيدا للمسؤولية المجتمعية تجاه الجمهور.

وصرحت النقيب فاطمة عبيد الشامسي مدير فرع الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان، أن مركز شرطة المدينة تلقى بلاغاً موجهاً من السيد رفعت الحاج نقد الله من الجنسية السودانية، وتوجه إليه رجال الشرطة تسهيلا وعونا له، بتقديم اجراءات خدمة البلاغ الجنائي في منزله، وأفاد بتعرضه للاحتيال من قبل شخص عليه دين له بمبلغ من المال، وقد تجاهله واختفى عنه بعد أن استلم منه شيكاً بقيمة مبلغ الدين، مرتجعا من البنك لعدم توفر الرصيد.

وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكن رجال الشرطة من ضبط صاحب الشيك المرتجع، واسترجاع المبلغ المستحق عليه، لتسلميه إلى السيد رفعت مقدم البلاغ، وعبر لهم سعادته البالغة وشكره الجزيل لشرطة عجمان على البادرة الانسانية بخدمته في منزله وإعادة المبلغ له، متمنياً لهم دوام هذا التميز والتقدم.

وقالت النقيب فاطمة الحاج أن مبادرة “في خدمتكم” تقدمها شرطة عجمان لخدمة فئات المجتمع الضعيفة من المسنين والمرضى وأصحاب الهمم، كواجب وطني وانساني تعزز به حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.