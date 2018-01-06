جهاز شارب المنتظر يهدد عرش أرقى الهواتف الذكية

أكدت مصادر في “شارب” اليابانية العريقة بتطوير الإلكترونيات أن هاتف الشركة القادم سيأتي بمواصفات ستكون الأفضل في الأسواق.

وحول هذا الهاتف قال موقع Android Authority: “هاتف Aquos Crystal 3 القادم من شارب سيكون واحدا من أفضل الهواتف التي ستطرح في الأسواق العام المقبل، بفضل تقنياته التي عجزت أكبر الشركات عن طرحها في أجهزتها، كماسح بصمات الأصابع المدمج بالشاشة والمعالج الجبار وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة”.

وأضاف الموقع أن “أهم ما يميز الهاتف هو الشاشة التي ستغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز وستأتي بحجم 6.4 بوصة وأبعاد (18:9) ودقة عرض (2160х1080)”.

كما يتميز الهاتف أيضا بكاميراته عالية الأداء، حيث سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل مزودة بمستشعر لقياس المسافات والأبعاد وبخاصية التثبيت الإلكتروني للقطة، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة أيضا بدقة 13 ميغابيكسل وبميزة التعرف على الوجوه التي ستضيف حماية عالية لمعلومات وبيانات الهاتف.

وسيضمن الأداء العالي للهاتف معالج “Snapdragon 845” أفضل معالجات الهواتف التي ستكون مطروحة، بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 64 أو 128 غيغابايت.

وفيما لم تصرح شارب عن الموعد الرسمي لطرح الهاتف المميز، إلا أن المعلومات تشير إلى أنه سيعرض للجمهور خلال معرض “CES” الذي سيعقد العام المقبل.