“ناسا” تنشر صوراً رائعة لشتاء المريخ

بواسطة / بتاريخ 2018-01-06 في 10:53 ص /
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نشرت وكالة “ناسا” الأمريكية صورا فوتوغرافية للمريخ وقت الشتاء، التقطها مسبار “Mars Reconnaissance Orbiter” العامل حاليا في مدار حول الكوكب الأحمر.

وقال الخبراء في “ناسا” إن انخفاض درجة الحرارة يغير مظهر الكوكب حيث يتحول غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يضمه الغلاف الغازي إلى جليد جاف يغطي سطح المريخ ويشكل هناك زخارف غريبة.

ويبدأ الجليد بالتصدع ويتبخر بقدوم الربيع. ثم يغيّر المريخ مظهره مجددا. لكن درجة الحرارة في قطبه الجنوبي تبقى متدنية، لذلك يدوم الشتاء في تلك المنطقة طيلة السنة.

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