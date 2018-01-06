الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا في مقتل جنود من قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

بواسطة / بتاريخ 2018-01-06 في 11:06 ص /
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فتحت الأمم المتحدة تحقيقًا في هجوم وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 15 جنديًا تنزانيًا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وذكر مصدر إعلامي خارجي، اليوم السبت، أن التحقيق يهدف لمعرفة الملابسات حول الهجوم وتقييم مدى استعداد بعثة حفظ السلام وتقديم توصيات لمنع وقوع هجمات في المستقبل.

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية أحداث عنف بين القوات الحكومية وميلشيات، بالإضافة إلى نزاعات، فيما تعرف مقاطعة كيفو الشمالية زيادة في عمليات القتل والخطف على وجه الخصوص بين مجموعات عرقية متنافسة.

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