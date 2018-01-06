إعفاء قوارب الصيد المملوكة للمواطنين من رسوم تصاريح العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اعفاء 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة اضافة الى اعفائها من تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب بتشغيلهم.

وأوضح الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية ” ان منشات قوارب الصيد المملوكة للمواطنين تم تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشات المسجلة لدى الوزارة كما تم اعفاء تلك المنشات من اية رسوم تستوفيها الوزارة من المنشات نظير الخدمات التي تقدمها ومن بينها رسوم إصدار تصاريح العمل لمدة سنتين وتصاريح انتقال العمال وتجديد تصاريح العمل.

يشار الى ان رسوم اصدار تصريح العمل للمنشات المدرجة في الفئة الأولى والفئتين الاخريين في نظام التصنيف المتبع لدى الوزارة وهما الفئة الثانية بمستوياتها الاربعة والفئة الثالثة تتراوح بين 300 الى 5 الاف درهم وفقا لفئة المنشأة والمستوى المهاري للعامل سواء اكان عاملا ماهرا أو محدود المهارة.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية” ان الاعفاء من رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك الاعفاء من الضمانات المصرفية سيسري على اية منشأة جديدة ” قارب صيد” مملوكة للمواطنين يتم تسجيلها لدى الوزارة التي ستعفي اصحابها من رسوم التسجيل ايضا والبالغة 2000 درهم”.

وأكد النعيمي ” ان توفير الامتيازات لمنشات قوارب الصيد يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والمنسجمة مع رؤية وخطة الحكومة وذلك من خلال تطبيق سياسات وبرامج تستهدف دعم الموارد البشرية الوطنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل سواء كأصحاب عمل أو عاملين في مؤسسات وشركات ومنشات القطاع الخاص”.

واضاف “ان تلك الامتيازات من شأنها تمكين المواطنين العاملين في قطاع الصيد من خلال اعفائهم من تحمل تكاليف استقدام وتشغيل العمالة وهو ما ينعكس ايجابا على مصالحهم”.