الإنتهاء من تنفيذ جسر البديع بالشارقة خلال الربع الثالث من 2018

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن العمل بمشروع جسر البديع يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 70% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ولفت معاليه إلى أن الشركة المنفذة سوف تنتهي من تنفيذ الحارات الثلاثة الخارجية بكلا اتجاهي الطريق ابتدأ من جسر لبديع ولغاية جسر رقم 7 (بطول 7 كيلو متر)، بحيث سيتم تحول الحركة المرورية إلى تلك الحارات ليتم المباشر بإنجاز الحارات الثلاث الداخلية بكلا الاتجاهين، على أن يتم الانتهاء منها مع نهاية المشروع.

جاء ذلك خلال تفقد معالي وزير تطوير البنية التحتية يرافقه المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بالوزارة لمشروع جسر البديع، بهدف الوقوف على أخر المستجدات بالمشروع وتوجيه الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بوقت الإنجاز المحدد، لأهمية الطريق ودوره في دعم منظومة البنية التحتية بالدولة، والتخفيف من الازدحام المروري بالمناطق التي يمر منها، حيث أن المشروع بعد إنجازه سيرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقا لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة.

كما أشار معاليه إلى أن المشروع عند انتهائه سوف يساهم في حل إشكالية الازدحام المروري للقادمين من دبي مساءً، وبالجهة المعاكسة صباحا، وذلك بفضل زيادة السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي بثلاثة أضعاف لتصل لحوالي 2500 مركبة في الساعة، كما سيساهم إنشاء طريق مجمع وموزع بثلاث حارات لمسافة 2كم داخل دبي بزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بـ 6000 مركبة في الساعة ما ينهي مشكلة الاحتكاك بالشاحنات، وكذلك إنشاء جسر اتجاهي نحو الشارقة بثلاث حارات وسعة 6000 مركبة لحل مشكلة الطريق الانزلاقي.

وأكد معاليه أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة ومنها مشاريع الطرق إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دوليا في مجال الطرق وفي مؤشر التنافسية العالمية، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة عالميا ومنها حصولها على المركز الأول بجودة الطرق لخمسة سنوات متتالية، فضلا عن مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الأمر الذي يصب في دعم مئوية الإمارات 2071.

من جانبه لفت المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن المشروع عبارة عن جسر يجمع بين شارع الإمارات وشارع الشارقة مليحة السريعين، ويعتبر منفذاً مرورياً مهماً كونه أحد المعابر الخمسة الواصلة بين إمارتي الشارقة ودبي، كما يكتسب أهميته من كونه ذا سعة مرورية عالية نظراً لعدد الحارات المرورية الكبيرة على الشوارع المكونة له “ست حارات على شارع الإمارات وثلاثة على شارع الشارقة مليحة” كما أنه يستقطب المرور القادم من الإمارات الشمالية والشرقية المتجهة إلى إمارتي دبي وأبوظبي.

وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تطوير وتوسعة الجسر القائم من 3 حارات إلى 6 حارات في الاتجاهين بواقع ثلاثة حارات إضافية في اتجاه دبي رأس الخيمة و3 حارات إضافية في اتجاه رأس الخيمة-دبي، وكما سيتم توسعة الطرق الانزلاقية المحيطة إلى حارتين في أربعة اتجاهات، بالإضافة إلى إنشاء طريق اتجاهي جديد والمتكون من جسر فوق طريق مليحة ونفق على طريق الإمارات، وذلك لتوفير حركة مرور حرة من دبي إلى الشارقة، فضلاً عن توسعة طريق الإمارات إلى ست حارات وإعادة إنشاء الأجزاء المتضررة من طريق الإمارات القائم إلى تقاطع رقم 7 على طريق الذيد وطريق مليحة في حدود المشروع وربطه مع مشروع توسعة طريق مليحة الجاري تنفيذه حالياً، وأشارت المصادر إلى انتهائها من الأعمال الإنشائية لثلاثة جسور جديدة وهي الآن في مرحلة أعمال التشطيبات المتقدمة، كما تم صب أجزاء من النفق حسب البرنامج الزمني المعتمد.

وذكر الحمادي أن الهدف الرئيس لمشروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع البديع هو تحسين تدفق حركة المرور والحد من اختناقات حركة المرور على شارع الإمارات العابر “E611” بين الامارات التي تشترك في هذا المحور الحيوي.