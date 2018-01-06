“الاتحادية للضرائب” تدعو الى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة حول ضريبة القيمة المضافة

تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالمواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة والصادرة من جهات وحسابات غير رسمية.

وأكدت على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فقط، أو عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر ليتضمن الإجابات الشاملة والمفصلة والدقيقة عن الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً المتعلقة بالضرائب في دولة الإمارات، أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية @uaetax.

تابعنا على