اجتماع عربي في الأردن اليوم بشأن القدس

يعقد الوفد الوزاري العربي المعني بالتصدي لتداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها اجتماعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان برئاسة أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويضم الوفد الوزاري العربي وزراء خارجية كل من الاردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

كان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 9 ديسمبر الماضي، كلف الوفد الوزاري بالعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على ” الحد من التبعات السلبية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة اثاره ، وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي، والعمل مع المجتمع الدولي على اطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على اسرائيل لالتزام قرارات الشرعية الدولية ، ووقف كل الخطوات الاحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الارض ، خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الاراضي ، ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين ، وعلى حل الصراع على اساس حل الدولتين” .