مروان بن غليطة : مجاملة النجوم “ما بتوصلنا بمكان”

بواسطة / بتاريخ 2018-01-06 في 3:15 م /
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قال رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة أن بعض العناصر أصحاب الخبرة في منتخبنا لم يقدمون كل ما لديهم أثناء البطولة، وعليهم مراجعة مستوياتهم، لأن الإسم وحده لا يشفع لأحد في المواجهات الكبيرة .

وأضاف بن غليطة أن على مدار البطولة، أكثر التمريرات المقطوعة كانت من جانب اللاعبين السوبر في تشكيلتنا، وهو ما وضع الجانب الأكبر من الضغط على المدافعين في الخط الخلفي ، موضحاً أن المنتخب استفاد  العديد من الدروس خلال بطولة كأس الخليج 23 من أجل كأس آسيا ٢٠١٩ وأولها أن على النجوم مراجعة أنفسهم .

وأشار بن غليطة أن  مدرب المنتخب زاكيروني خبير وصاحب فكر، نجح في توصيل أفكاره ونهجه التكتيكي إلى عناصر المنتخب، وتعامله راقي جدا مع اللاعبين وأن أهم ما يشغل باله الآن هو تطوير عقليات اللاعبين وطريقة تفكيرهم ، أكثر من الجوانب الفنية .

كما كشف رئيس اتحاد الكرة عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في اتحاد كرة القدم بسبب ما أشيع عن  تجاوزات في  صفوف المنتخب مشيراً لوجود اتجاه لدى اتحاد الكرة لتعيين مدير فني انجليزي للمنتخبات، وتغييرات عدة في لجنة المنتخبات لمواكبة التحضير لكأس اسيا 2019

 

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