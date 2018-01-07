الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 07/ 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 08 / 01 / 2018

غائم جزئياً ومغبر بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الجزر والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة ليلاً ، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر تكون قوية أحيانا ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 30 / 36 كم / ساعة على اليابس ، تصل الى 25 – 40/ 55 كم /ساعة على البحر .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس غائم جزئيا الى غائم أحياناً، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار أحياناً خاصة على السواحل، الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة، قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية أحيانا ًعلى البحر. والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.