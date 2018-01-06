“شرطة الفجيرة” تعلن إنقاذ مواطنين كانا تائهان بسيارتهما في جبال صفد

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من أنقاذ شخصين مواطنين تائهان في جبال صفد بمنطقة القرية بالفجيرة . في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة ورد بلاغ من مناوب غرفة العمليات يفيد عن وجود شخصين تائهان بسيارتهما في جبال صفد واضطرا للنزول من السيارة والمشي للبحث عن اتجاه الطريق الصحيح وعلى فور البلاغ تحركت دوريات مركز شرطة مربح الشامل إلى موقع البلاغ للبحث عنهما ومحاولة الاتصال بهما لمعرفة الاحداثيات وتم التوصل اليهم وهما بحالة جيدة وهما كل من ع.س.أ يبلغ من العمر 34 عاما والآخر يدعى أ.س.أ عمره 31 عاما من الجنسية الإماراتية .

ودعا العميد / حميد محمد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية أفراد الجمهور بأخذ الحيطة والحذر أثناء الذهاب للمناطق الجبلية والأودية نظرا لطبيعة التضاريس ، وأخذ الأحتياطات اللازمة مثل اجهزة الملاحة وغيرها التي تساعدهم في معرفة مواقعهم وتحدد لهم