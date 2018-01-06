وزير التغير المناخي يوجه بتذليل الصعوبات أمام الصيادين

وجه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مسؤولي الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة بشكل سريع لتذليل الصعوبات والتحديات كافة التي يواجها الصيادين ضماناً لقدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم والتزامهم بالقوانين بما يحافظ على استدامة الثروة السمكية في الدولة.

وأعرب معاليه عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذين يسهمون في تنمية الاقتصاد الوطني ..منوها بحرص الوزارة على متابعة أوضاعهم باعتبار مهنة الصيد أحد ركائز الاقتصاد الوطني وجزءا من استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية المتمثلة برؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس بعدد من صيادي المنطقة الشرقية ضمن زيارته الميدانية لجمعيتي الصيادين في كلباء وخور كلباء للتأكيد على أهمية الثروة السمكية والحفاظ على استدامتها وما تمثله مهنة الصيد كأحد أعرق وأقدم المهن في دولة الامارات.

وناقش معاليه مع أعضاء جمعية الصيادين في كلباء أهم التحديات وفي مقدمتها نقص الموائل البحرية في منطقة الساحل الشرقي والتي تتسبب في انخفاض كمية الأسماك التي يمكنهم صيدها واحتياجهم إلى تطوير المرسى الموجود حاليا.

وأطلع معاليه على مبنى الجمعية ومكوناته واستعرض مع أعضاء الجمعية الضغوط التي تتعرض لها الثروة السمكية المحلية في مكامنها الطبيعية ودور وزارة التغير المناخي والبيئة في حمايتها من خلال إقرار التشريعات التي تهدف إلى تعزيزها ورفع نسبة مخزون الأسماك في المياه التابعة للدولة.

وخلال زيارته إلى مدينة كلباء اجتمع معاليه بأعضاء جمعية خور كلباء للصيادين الذين طرحوا على معاليه احتياجهم إلى تحديث وتطوير عدد من قوانين واشتراطات الصيد في المنطقة نظرا لاختلاف طبيعة مناطق صيدهم على ساحل عمان عن المناطق المطلة على ساحل الخليج العربي.

وأكد المجتمعون من أعضاء جمعيتي كلباء وخور كلباء للصيادين على أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة حيث شدّد معالي الدكتور الزيودي على الدور الجوهري الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية وعلى أن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة يضمن لهم مصدر رزق مستدام ومستقبلاً آمناً ويحافظ على اقتصاد الدولة.

وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسة لقاءات معاليه مع شرائح المجتمع المرتبطة بالوزارة وذلك في إطار الجهود الحثيثة لوزارة التغير المناخي والبيئة في الاطلاع عن كثب على سير أعمال صيادي الدولة والصعوبات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول المستدامة لها.